Tiago Djalo sağlık kontrolünden geçti: eşiktaş transfer sürecinde

eşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlanan Tiago Djalo, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrollerinden geçti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:35
Resmi açıklama ve kontroller

eşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Portekizli futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Tiago Djalo, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

25 yaşındaki oyuncuya detaylı kan tetkikleri yapıldı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

