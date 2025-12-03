TKİ Tavşanlı Linyitspor Taraftarı Sabırsız: Artık Galibiyet İstiyoruz

Tavşanlı Linyitspor taraftarları 7 haftada 2 galibiyetle tatmin değil; Ada Stadı'ndaki Kahraman Kazan Belediyespor beraberliği sonrası sabırsızlık arttı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:49
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları, alınan sonuçlardan memnun olmadıklarını açıkça dile getiriyor.

Performans ve Beklenti

Sezonun ilk 7 haftasında ekip, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetti. Ada Stadı tribünlerini dolduran taraftarlar, özellikle son maçta Kahraman Kazan Belediyespor ile evlerinde oynanan karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasının ardından üzüntülerini belirtti.

Taraftarın Mesajı

Taraftarlar yönetime, futbolculara ve teknik ekibe seslenerek, şampiyonluk yolunda kritik puan kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Tribünlerden yükselen ortak talep ise nettir: Artık galibiyet istiyoruz. Takımımızın potansiyelini biliyoruz, saha içinde bu potansiyelin skora yansımasını bekliyoruz.

Kulüp çevresinde bekleyiş sürerken, taraftarların sabırsızlığı ve alınacak sonuçlara yönelik beklentileri önümüzdeki maçlarla birlikte daha belirgin hale gelecek.

