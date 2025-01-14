TMOK Başkanı Uğur Erdener, Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi

TMOK Başkanı Uğur Erdener, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 08:54
TMOK Başkanı Uğur Erdener, Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi

TMOK Başkanı Uğur Erdener'den Önemli Katılım

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi.

Bu oylama, spor ve medya dünyasında dikkat çeken kareleri bir araya getirerek #YılınKareleri hashtag’i ile sosyal medyada gündeme taşıyacak. Erdener’in bu katılımı, sporun ve sanatın birleştiği bu tür etkinliklerin önemini vurguluyor.

Gelişmelerin takipçisi olan TMOK Başkanı, sporun toplum üzerindeki etkilerini ve olumlu katkılarını artırmak adına benzer projelerin desteklenmesi gerektiğine inanıyor.

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