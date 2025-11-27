TMOK Fair Play Komisyonu Kocaeli Üniversitesi'nde: Fair Play Üniversiteler Kervanı 28 Kasım

TMOK Fair Play Komisyonu, 28 Kasım 2025'te Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenecek etkinlikte öğrencilere fair play felsefesini anlatacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:52
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, üniversiteler odaklı Fair Play Üniversiteler Kervanı projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluşuyor. Komisyon, fair playin sportif ve toplumsal önemini katılımcılara aktarmayı amaçlıyor.

Etkinlik Detayları

Tarih: 28 Kasım 2025

Saat: 14.00 (sergi başlama), 14.30 (panel başlangıcı)

Mekan: Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu

Program

Etkinlik 14.00'te fotoğraf ve karikatür sergisinin gezilmesi ile başlayacak; ardından 14.30'da fair play paneli start alacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, kuruluşunun 44. yılını (17 Kasım 1981) kutlarken, toplantı kapsamında öğrencilere "Fair Play nedir?", "Geçmişten Günümüze Fair Play", "Atatürk ve Fair Play" ve "Fair Play ve Kişisel Gelişim" başlıklı sunumları aktaracak. Ayrıca, önemli örneklerden oluşan "Görsel yönleriyle Fair play" sunumu gerçekleştirilecek.

