TMOK ve TikTok 4 Yıllık İş Birliği İmzasını Attı

TMOK ile TikTok arasında 4 yıllık iş birliği

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok arasında Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenen törende resmi iş birliği anlaşması imzalandı. Törene TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Birsel Vardarlı Demirmen, TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz ile TikTok Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya Operasyon Lideri Melis Çağlar katıldı.

Gülüm: "Bu anlaşma... çok ötesinde"

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm, TikTok'un dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşma, bugüne kadar Türkiye'de spor konusunda yapılmış anlaşmaların çok ötesinde" dedi. Gülüm, TikTok'un TMOK'un yeni dönem stratejisini desteklemeyi ve 4 yıl boyunca iş birliği yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

Gülüm, dünyada sporun ekran karşısında eş zamanlı izlenen nadir olgulardan biri olduğunu belirterek Paris Olimpiyatları'nı 5,2 milyar kişinin, bir önceki Dünya Futbol Şampiyonası'nı ise 3,4 milyar kişinin izlediğini aktardı. Türkiye'de gençler arasında obezite ve teknoloji bağımlılığının önemli sorunlar olduğunu, bunların çözümünde sporun kilit rol oynadığını ifade etti.

Gülüm, sosyal medya kullanımına ilişkin verileri paylaşarak Türkiye genelinde kullanıcıların günde ortalama 2 saat 40 dakika sosyal medyada vakit geçirdiğini; gençlerin yaklaşık yarısının günlük 4 saat, yüzde 12'sinin ise 7 saat geçirdiğini söyledi. TikTok kullanıcılarının ortalama günlük süresinin 1 saat, Z kuşağının ise 1 saat 45 dakika olduğunu belirten Gülüm, bunun TMOK için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Gülüm, iş birliğinin ilk uygulamasının 24 Ağustos Pazar günkü Boğaziçi Yüzme Yarışları'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Curling Milli Takımı ve Cortina hedefi

Ahmet Gülüm, Kadın Curling Milli Takımı'nın 2026 Cortina Kış Olimpiyat Oyunları katılımı için mücadele ettiğini belirtti. Gülüm, "Erzurumlu genç kızlar, curlingte dünya çapında olmaya ilerliyor" diyerek ekledi: Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol takımlarından sonra Kadın Curling Milli Takımı'nın da Milano'ya gitmesinin büyük bir başarı olacağını vurguladı. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ve sporcuların gayretiyle oluşan ekibin bu sürecin arkasındaki hikâyeyi oluşturduğunu söyledi.

Aldanmaz: "Büyük ve güzel bir hayalin ilk adımını atıyoruz"

TikTok temsilcisi Barış Aldanmaz, projeyi sadece içerik üretimiyle sınırlı görmediklerini belirterek, "Bugün büyük ve güzel bir hayalin ilk adımını atıyoruz. Bu sadece içerik planlamasından olacak bir iş birliği değil" ifadelerini kullandı. Aldanmaz, platformun erişim ve etkileşim gücünü, doğallıkla birleştirerek spor iletişimine taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Aldanmaz, iş birliğinin Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile başlayıp 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar milli sporcuların yolculuklarını paylaşmayı hedeflediğini, ayrıca birlikte çalıştıkları 10 binden fazla markayı bu ekosisteme dahil ederek sporcular için sponsorluk imkanlarını artırmayı planladıklarını aktardı.

Birsel Vardarlı Demirmen: "Çok heyecan verici bir proje"

TMOK yönetim kurulu üyesi ve eski milli basketbolcu Birsel Vardarlı Demirmen, projenin hem heyecan verici hem de etkileyici olduğunu söyledi. Demirmen, dijital platformların önemine vurgu yaparak TMOK'un hedefinin spor kültürünü oluşturmak, sporu yaymak ve her çocuğa ulaşmak olduğunu; bunu TikTok ile başaracaklarına inandığını belirtti.

Melis Çağlar: Kullanıcıların hayatlarına pozitif dokunuş

TikTok Türkiye Operasyon Lideri Melis Çağlar, platformun spor içeriklerinin hem globalde hem Türkiye'de yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Kullanıcılarımızın hayatlarına pozitif dokunuşlar yapmayı önemsiyoruz" dedi. Çağlar, TikTok ile TMOK'un ortak hayali paylaşarak özellikle daha az görünür spor dallarına ışık tutmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca Paris Olimpiyatları boyunca platformda üretilen 1,9 milyondan fazla spor içeriğinin 49 milyar kez görüntülendiğini hatırlattı.

İmzalanan iş birliği, gençlere yönelik iletişim, sporun yaygınlaştırılması ve olimpik değerlerin dijital platformlarda daha görünür kılınması hedefiyle önümüzdeki dönemde farklı projelerle hayata geçirilecek.

