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TMPK, Paris 2024 için Yeni Kıyafetler Tasarlıyor

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Paris 2024'teki açılış töreni için yeni kıyafetlerin tasarım sürecine gireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:46
TMPK, Paris 2024 için Yeni Kıyafetler Tasarlıyor

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden Yeni Kıyafet Açıklaması

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde sporcularının giyeceği kıyafetlerin yeniden tasarlanması için çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Komite, bu süreçte sporcuların haklarını ve konforunu ön planda tutacaklarını vurguladı.

Kültürel Anlamda Görsel Bir Şenlik

Yapılan yazılı açıklamada, olimpiyat ve paralimpik oyunları açılış seremonilerinin katılımcı ülkeler için kültürel bir görsel şölen olduğuna değinildi. Açıklamada, "Geleneksel kıyafetlerden modern tasarımlara kadar pek çok ülke kendi kültür ve geleneklerini yansıtan kreasyonlarla bu etkinliklere katılmaktadır." denildi.

Tepkilere Yanıt

TMPK, Paris 2024 hazırlık sürecinde ortaya çıkan kıyafet tepkilerine yanıt vererek, "Paralimpik oyunlar açılış törenindeki kıyafetlerin belirlenmesinde komitemizin etkisi olmamış olsa da bu durum bizleri de üzmüştür." açıklamasını yaptı.

Yeni Kıyafetler Hakkında

Komite, gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına istişare mekanizmasının daha etkin çalışacağına inandığını belirtti. Ayrıca, "Sporcularımızın haklarını ve konforunu göz önünde bulundurarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek yeni kıyafetler hazırlamak için en kısa sürede harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alternatif Çözümler

Sonuç olarak, "Eğer zaman kısıtlılığı sebebiyle bu süreç sağlıklı bir şekilde tamamlanamazsa, paralimpik sporcularımızın açılış töreninde özel kreasyon ürünleri kullanmasını uygun buluyoruz." şeklinde bir açıklamada bulunuldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecektir.

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