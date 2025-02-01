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TOFAŞ, Galatasaray'ı 88-83 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 88-83 mağlup ederek 17. haftayı galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:34
TOFAŞ, Galatasaray'ı 88-83 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Karşılaşma

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray'ı 88-83 yenerek değerli bir galibiyet elde etti.

İlk Çeyrek

Karşılaşmaya Yiğitcan Saybir ve Reed'in sayılarıyla etkili başlayan TOFAŞ, 6. dakikayı 21-14 önde geçti. Galatasaray, hücumda basit hatalar yaparak ve geri dönüşlerde rakibinin tempolu oyununa karşılık veremeyerek ilk çeyreği 31-25 geride tamamladı.

İkinci Çeyrek ve Soyunma Odası

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, 14. dakikada farkı 9 sayıya (39-30) çıkardı. Galatasaray, bu dakikalarda Livingston ile çizgi gerisinden sayılar bularak farkı eritmeye çalıştı, ancak ev sahibi ekibin taraftar desteği ile farkı artırarak soyunma odasına 53-41 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek

TOFAŞ, üçüncü çeyrekte boyalı alandan Bankston, çizgi gerisinden Reed ve Perez ile etkili olmayı sürdürdü ve 25. dakikada farkı 16 sayıya kadar (61-45) çıkarttı. 

TOFAŞ, kalan dakikalarda rakip ekibine geri dönüş şansı vermeyerek 3. çeyreği 67-58 önde kapattı.

Son Çeyrek ve Sonuç

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Palmer ve Wallace ile art arda sayılar bulan Galatasaray, 34. dakikada durumu (67-67) eşitledi ve ardından (67-70) ile öne geçti. Orhun Ene'nin molasının ardından toparlanan TOFAŞ, taraftarının da desteğini arkasına alarak son bölümlerde hücumda sertliğini artırdı ve sahasında Galatasaray'ı 88-83 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Galatasaray takımları TOFAŞ...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Galatasaray takımları TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ takım oyuncusu Reed (ortada) ile Galatasaraylı Buğrahan Tuncer (solda) ve Izundu (15) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Galatasaray takımları TOFAŞ...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Galatasaray takımları TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ takım oyuncusu Reed (ortada) ile Galatasaraylı Buğrahan Tuncer (solda) ve Izundu (15) mücadele etti.

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