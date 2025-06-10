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Tokat'ta Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri Heyecanı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen güreşlerde Fatih Atlı, altın kemeri kazandı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 00:32
Tokat'ta Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri Heyecanı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri büyük bir coşkuyla yapıldı. Yazı mevkisi'nde düzenlenen bu geleneksel etkinlikte, Başçiftlikli iş insanı Mustafa Kaya, ağalık unvanını kazanarak ilk güreş ağası oldu.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı konuşmada, 80'li yıllarda bu bölgede düzenlenen karakucak güreşlerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Bolat, "Zamana yenik düşen güreş organizasyonları kaybolup gitti. Biz de hem şehidimiz Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismini yaşatmak hem de özlediğimiz ata sporumuz güreşi bölgemizde tekrar yaşatmak için bu güreşleri düzenleme kararı aldık." dedi.

Yüzlerce güreşçinin katıldığı etkinliğin finalinde, Fatih Atlı, Recep Kara ile yaptığı mücadelede altın kemerin sahibi oldu. Güreşlere AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve diğer davetliler de katıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri...

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri düzenlendi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri...

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Karakucak Güreşleri düzenlendi.

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