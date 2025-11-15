Tokyo 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Görkemli Açılış

Açılış Töreni ve Katılım

2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics), Japonya’nın başkenti Tokyo’da görkemli bir açılış seremonisiyle resmen başladı.

Tören, Tokyo Metropolitan Gymnasium Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 10 bin davetli katıldı. Tribünlerin ilgisini çeken ekiplerden biri de Türkiye kafilesiydi.

Türk Kafilesi ve Bayrak Töreni

Açılış seremonisinde ay-yıldızlı bayrağı, iki kez olimpiyat şampiyonu olan milli judocu Samet Bulut büyük bir gururla taşıdı. Tribünler, Türkiye kafilesini coşkuyla alkışlarken özellikle Türk ve Azerbaycanlı sporcular arasındaki karşılıklı destek dikkat çekti.

Türkiye'nin Katılımı ve Branşlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılış törenine Spor Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Türkiye, oyunlarda 186 sporcuyla mücadele edecek ve 18 branşta madalya için mücadele edecek: futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton.

ICSD Başkanı Adam Kosa'nın Mesajı

Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Adam Kosa, açılış konuşmasında Deaflympics’in 100 yıllık köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Spor hepimiz için örnek olacak, ayrımcılığın olmadığı bir platform ve son derece önemli. Deaflympics, 1924 yılında Paris’te büyük bir organizasyonla başladı ve tam 100 yıldır düzenleniyor. Geçirdiğimiz son olimpiyat olan Erzurum’daki kış oyunlarında Türkiye çok güzel işler yaptı."

Kosa sözlerine şöyle devam etti: "2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nı resmen açıyorum. Burada yarışacak tüm sporculara ve ülkelere başarılar diliyorum."

Törenin Genel Görünümü

Dünya genelinden 80 ülke katıldı. Protokol konuşmalarının ardından olimpiyat bayrağı ve Japonya’nın ulusal bayrağı törenle göndere çekildi. Coşku dolu gösteriler, ışık şovları ve kültürel performanslar açılışa damga vurdu.

