Tokyo Deaflympics: Denizlili Sporculardan Tarihi Başarı

15-26 Kasım'da Tokyo Deaflympics'te Denizlili 14 sporcu Ay-yıldızlı formayla madalya ve dereceler elde etti; kadın voleybol gümüş, erkek voleybol ve judo bronz.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:34
15-26 Kasım tarihleri arasında Tokyo’da gerçekleşen Deaflympics Olimpiyatları’nda Denizlili 14 sporcu, Ay-yıldızlı milli forma ile önemli başarılara imza attı.

Madalyalar ve takım sonuçları

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı müsabakalar sonunda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkek Milli Voleybol Takımı ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan Denizlili sporcu Bircan Altuntaş, takım halinde üçüncülüğü kazanarak Türkiye’ye bronz madalya getirdi.

Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü'nün katkısı

İşitme engelli sporcuların buluştuğu Deaflympics’te Denizli’yi temsil eden Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü, toplam 14 sporcusunu milli takımlara göndererek başarıya önemli katkı sağladı. Kulüp; 8 sporcusunu Erkek Voleybol Milli Takımı’na, 5 sporcusunu Kadın Voleybol Milli Takımı’na ve 1 sporcusunu Judo Milli Takımı’na kazandırdı.

İl Müdüründen kutlama

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuların performansının ve takım halinde kazanılan başarının Denizli ve Türkiye adına gurur kaynağı olduğunu belirterek, başarıda emeği geçen herkesi kutladı.

