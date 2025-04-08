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Tolunay Kafkas: Fatih Tekke Genç Jenerasyonun En İyi Hocası

Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, Fatih Tekke'nin gençlerin en iyi hocası olduğunu vurguladı ve Trabzonspor'un geleceğe odaklanması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:02
Tolunay Kafkas: Fatih Tekke Genç Jenerasyonun En İyi Hocası

Tolunay Kafkas’tan Önemli Açıklamalar

Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, düzenlenen Spor Söyleşileri programında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kafkas, Tekke'nin genç jenerasyonun en iyi hocası olduğunu ve onunla birlikte bir süreç içerisinde ilerlemek gerektiğini belirtti.

Fatih Tekke ve Oyun Planı

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşide konuşan Kafkas, Fatih Tekke'nin bir oyun planı olduğunu ve takımını bu plana göre oynatmaya çalıştığını ifade etti. Bu bağlamda, büyük kulüplerin sıkça teknik direktör değiştirmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Altyapının Önemi

Kafkas, yabancı oyuncu sayısının fazla olmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek, altyapılara değer verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Genç oyuncuların gelişimindeki sürecin uzun ve zahmetli olduğunu ifade eden Kafkas, “Altyapı emek istiyor, çaba istiyor, zaman ve süreç istiyor.” dedi.

Trabzonspor'un Geleceği ve Başarıları

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarısına da değinen Kafkas, “Trabzonspor'un en önemli etkeni Trabzonlu oyuncuların olması.” diye konuştu. Genç yıldızların yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, Güngör Şahinkaya'nın tecrübesine inandığını belirtti.

Trabzonspor ile Bağlantısı

Kafkas, Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılışı hakkında ise, “Hiç kimse bu şehrin sevgisini, bu kulübün sevgisini benim elimden alamaz.” ifadelerini kullandı. Kulübün büyüklüğünün önemine vurgu yaparak, bu güzel anıları kimsenin kendisinden almasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Son olarak, Kafkas, “Allah bizi bir gün toprak edecek. Bir vasiyetim olarak tabutumda 'Trabzonspor ve Ankaragücü bayrağı' olmasını istiyorum.” sözleriyle Trabzonspor’a olan bağlılığını vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor...

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" programına katılan eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, konuşma yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor...

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" programına katılan eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, konuşma yaptı.

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