Tomarza Belediyespor 2-0 Galibiyetle Play-Off Yolunda

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda Tomarza Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu 1966 Turanspor'u 2-0 mağlup ederek, sezon bitimine 3 hafta kala Play-Off yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Maç Detayları

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Ulu, Özge Özkul, Umut Enes Kaya

Goller: İsa Eren Karabağ (dk. 37), Safa Tekelek (dk. 72) — Tomarza Belediyespor

Kırmızı kart: Hakan Gazcıoğlu (dk. 64) — Tomarza Belediyespor

Takım Kadroları

1966 Turanspor: Baykal Altay, Emre Akyüz, Uğur Karahançer, Okan Özdemir, Okan Uçar (Harun Çelik dk. 70), Ahmet Bircan Doğrucan, Deniz Karatut (Mustafa Bulut dk. 80), Memiş Emir Karamahmut (Mustaf Gezgin dk. 46), Kemal Kaya (Şaban Balaban dk. 46), Fatih Aslan, Emrecan Tepedaş

Tomarza Belediyespor: Deniz, İsmail Sabri Uzun, Fatih Akbudak, Oğuzhan Temir, Muhammed Öztürk (Mehmet Helvacı dk. 30), Hakan Gazcıoğlu, İsa Eren Karabağ, Şükrü Pekel, Safa Tekelek (Melik Burhanettin dk. 85), Yusuf Sami Avcı (Umut Can Akbulut dk. 60), Ahmet Can Öztürk (Enes Durmaz dk. 85)

Tomarza Belediyespor, maç boyunca disiplinli savunma ve etkili kontra ataklarla rakibi üzerinde baskı kurdu. İlk yarıda İsa Eren Karabağ'ın golüyle öne geçen konuk ekip, ikinci yarıda Safa Tekelek'in golüyle skoru perçinledi. Maçın gidişatında Hakan Gazcıoğlu'nun 64. dakikada gördüğü kırmızı kart da dikkat çekti.

Bu sonuçla Tomarza Belediyespor, Play-Off yarışındaki iddiasını sürdürürken, 1966 Turanspor evinde aradığı skorları bulamadı.

