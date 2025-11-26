Tomarza Belediyespor 3-0 Galibiyetle Askon Erva’yı Yendi

Kayseri'de net zafer

Tomarza Belediyespor Kız Voleybol Takımı, rakibi Askon Erva Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Müsabakanın üç setini de büyük farklarla kazanan Tomarza Belediyespor, sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Tomarza Belediyesi maç sonrası takıma araç tahsisi yaptı ve maçı takiben sporculara yemek ikramında bulundu.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç ile Antrenör Sami Soysal galibiyetten dolayı takımı tebrik ederek başarılar diledi.

