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Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 Galibiyetle Zirveye Yerleşti

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle en büyük şampiyonluk adayı olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:06
Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 Galibiyetle Zirveye Yerleşti

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda İnanılmaz Bir Başarı Elde Etti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk 7 ayağında 15 galibiyetle en büyük şampiyonluk favorisidir. Yarış severler tarafından "El Turco" olarak adlandırılan Toprak, kariyeri boyunca birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Son Yarışta Tarihi Bir Başarı

Portekiz'de gerçekleştirilen son yarışta üst üste 13. kez birincilik elde eden Toprak, bu başarısıyla İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın rekorunu kırdı. Sadece bu sezon boyunca BMW fabrika takımı ile çarpıcı bir performans sergiliyor.

Genel Klasmanda Zirvede

Toprak, şu anda genel klasmanda ikinci sıradaki Nicolo Bulega'nın 92 puan önünde, toplamda 365 puanla zirvede yer alıyor. Alvaro Bautista ise 223 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Destek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Toprak'ın uluslararası arenada önemli bir başarı kazandığını belirtirken, şöyle ifade etti: "Toprak, kendi rekorlarını ve şampiyona tarihindeki rekorları kırıyor. İkinci dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıracağına inanıyoruz."

Toprak'ın zaferleri, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırırken, hem motosiklet sporuna hem de ülkesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

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