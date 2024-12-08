Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonu, İspanya'da Madalyasını Aldı

2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ödül töreninde büyük bir onurla şampiyonluk madalyasını aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 FIM Ödül Töreni Palma, Mallorca'da yapıldı. Törene TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de katılarak milli sporcumuzun bu önemli anına tanıklık etti.

Şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas takdim etti. Toprak, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası pilotlar klasmanında 527 puan elde ederek birinci sırada yer aldı. Onu Nicolo Bulega ile Alvaro Bautista takip etti; Bulega 484 puan ile ikinci, Bautista ise 357 puan ile üçüncü oldu.

2021 ve 2024 dünya şampiyonu olan Toprak, bu sezon toplamda 27 kez podyuma çıkarak 18 birincilik, 7 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Ayrıca, ROKIT BMW pilotu olarak, WSBK'nin 2024 sezonunda kazanmış olduğu başarılı sonuçlar sayesinde gelecek sezon da motosikletinde "1 numara"yı taşımaya hak kazandı.

Ödül töreninin öncesinde FIM Genel Kurulu da İspanya'da düzenlendi. Türkiye'yi temsilen TMF Başkanı Sadık Vefa ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de bu önemli toplantıya katıldı. FIM Başkanı Jorge Viegas, Genel Kurul sırasında Federasyon Başkanı Sadık Vefa'ya yeni dönem için başarılar diledi.

2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu (solda), İspanya'da düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ödül töreninde şampiyonluk madalyasını aldı. Ödül töreninde, 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas (sağda), takdim etti.

2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu (solda), İspanya'da düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ödül töreninde şampiyonluk madalyasını aldı. Ödül töreninde, 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na madalyasını FIM Başkanı Jorge Viegas (sağda), takdim etti.