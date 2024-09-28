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Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da İkinciliği Elde Etti

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da ikinci olarak puan farkını 33'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:05
Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da İkinciliği Elde Etti

Toprak Razgatlıoğlu'nun Aragon Başarısı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağında, İspanya'nın Motorland Aragon pistinde gerçekleştirilen ilk yarışı, Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci olarak tamamladı.

İlk Yarışta Mücadele

Razgatlıoğlu, Fransa'daki serbest antrenman sırasında yaşadığı kaza sonrası ilk kez piste çıkan bir milli sporcu olarak dikkatleri üzerine çekti. ROKiT BMW Motorrad takımına katılan Razgatlıoğlu, yarışa 5. sıradan başladı.

Yarışın Seyri ve Sonuçlar

Yarış sırasında Sam Lowes ve Nicolo Bulega gibi önemli rakiplerin yaşadığı kazaların ardından yarış, ilk turdan itibaren yeniden başlatıldı. İlk iki tur sonrası Andrea Iannone ile yarışan Razgatlıoğlu, 2'nci sıraya yükseldi. Ancak dokuzuncu turda zor anlar yaşadı ve 4'üncülüğe düştü. İlerleyen turlarda yeniden 2'nci sıraya çıkarak, Iannone'nin ardından yarışı tamamladı.

Puan Durumu ve Gelecek Hedefler

Kariyerinde Aragon'daki Superbike yarışlarından birincilik elde edemeyen Razgatlıoğlu, 2'ncilikle puanını 385'e çıkardı ve lider olduğu şampiyonada en yakın rakibi Bulega ile arasındaki farkı 33 puana çıkardı. Bulega, yarışın başında motor arızası nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Razgatlıoğlu'nun Hedefleri

Geçirdiği kaza sonrası kendine güveni tam olan Razgatlıoğlu, "Geri döndük ama güçlü bir geri dönüş olmalı. Ben asla pes etmem ve her zaman birincilik için yarışırsam," dedi. Yarın Tissot Superpole ve ana yarışta yarışacak olan motosikletçi, şampiyonanın bitimine iki ayak kala liderliği koruma peşinde.

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