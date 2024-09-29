Toprak Razgatlıoğlu, Aragon Pistinde Yine İkinciliği Elde Etti

Toprak Razgatlıoğlu'nun İspanya'daki Başarısı

İspanya'nın doğusunda yer alan Motorland Aragon pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 10. ayağının ikinci gün yarışlarında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yine 2. olarak dikkatleri üzerine çekti.

Yarışın Detayları

Yarış, 10 turdan oluşan Tissot Superpole bölümünde gerçekleştirildi. Bu bölümde 5. sıradan start alan Razgatlıoğlu, rakipleri Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. Yarışın başlangıcında 7. sıraya gerilese de, bir tur sonra 2. sıraya yükseldi.

Süper Mücadele

Razgatlıoğlu, şampiyonluk mücadelesindeki en büyük rakibi Bulega'yı iki kez geçerek son 3 tura 1. sırada girmeyi başardı. Ancak son turda İspanyol sürücü Bautista'ya geçilerek yarışı 2. sırada tamamladı. Böylece puanlamada, Bautista 1. olarak, Razgatlıoğlu 2. ve Bulega 3. sıradaki yerlerini aldılar.

Puan Durumu

Razgatlıoğlu, bir önceki günkü ana yarışta da Andrea Iannone'nin ardından 2. sırayı almıştı. Toprak, toplamda puanını 394'e çıkardı ve 2. sıradaki rakibi Bulega ile arasındaki puan farkını 35'e artırırken, Bautista 308 puanla 3. sırayı korudu.

Son Kontrol ve Kazalar

Henüz Aragon pistinde 1. olamayan Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla sezonun son ana yarışında TSİ 15:00'da bu pisti tekrar ziyaret edecek. Toprak, Fransa ayağındaki kazanın ardından Aragon öncesindeki iki yarışı kaçırmak zorunda kalmıştı.