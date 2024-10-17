Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Dünya Şampiyonluğu İçin Yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonası İçin Piste Çıkıyor

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son ayağı, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu için büyük bir fırsat sunuyor. İspanya'da 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, Toprak'ın en yakın rakibi Nicolo Bulega ile puan farkını 37'de tutması halinde, ikinci dünya şampiyonluğunu kazanacak.

Bu sezon, 4.423 kilometre uzunluğundaki Circuito de Jerez'de gerçekleşecek yarışlarda, Toprak'ın hedefi net: “Şampiyonluğu kazanabilecek potansiyelimiz var.”

Yeni Takımıyla Şampiyonluk Peşinde

Toprak, 2024 sezonu öncesinde Pata Yamaha Prometeon Takımı'ndan ayrılarak Rokit BMW Takımı ile anlaşma imzaladı. Sezonun başlangıcındaki performansı merak konusu olsa da, Barselona'daki 2. ayak yarışında birinci olarak iddiasını gösterdi. Dört yıl süren mücadele sonucunda başarılı sporcu, bu sezon üst üste kazandığı 13 yarışla rekor kırdı ve 216 yarışta 136 kez podyuma çıktı.

Kaza Sonrası Geri Dönüş

Fransa'daki antrenman seansı sırasında yaşadığı kaza nedeniyle iki ayağı kaçıran Toprak, MotorLand Aragon Pisti'nde geri dönüş yaptı. Üç yarışta da 2'li derece elde eden milli sporcu, puan farkını yeniden açarak şampiyonluk için önemli bir avantaj sağladı.

Son Yarışta Şampiyonluğu İlan Edebilir

Jerez'deki ilk yarış sonucunda puan farkını 37 ve üzerinde tutabilirse, 20 Ekim'deki yarışlara bakılmaksızın 2024 dünya şampiyonluğunu garantileyecek. Şu anda 473 puanla genel klasmanda lider konumda bulunan Toprak, Bulega'nın 46 puan önünde yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 yılında Yamaha takımıyla kazandığı ilk şampiyonluğunun ardından, bu sezon Rokit BMW ile tarihe geçmeye çok yakın.