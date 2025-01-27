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Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyonluk ve Karakter Önemli

Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, karakterinin gençler için rol model olmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:05
Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyonluk ve Karakter Önemli

Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyonluk ve Karakter Önemli

2021 ve 2024 Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, kazandığı şampiyonlukların yanı sıra karakteri ile de gençlere rol model olmak istediğini vurguladı. Superbike Dünya Şampiyonası'nda bu sezon "1 numara" ünvanıyla mücadele edecek olan Razgatlıoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak duygularını paylaştı.

Gençlere İlham Vermek İstiyor

Toprak Razgatlıoğlu, unutulmaz başarılarının ardından daha fazla tanınmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Gençlerin kendisini izleyip desteklemesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Razgatlıoğlu, şöyle konuştu: "Dünya şampiyonluğu elde etmek gerçekten başarılı ve güzel bir şey. Ancak karakterli olmak, gelecek nesli daha iyi yönlendirmek demektir. Bu başarıları elde eden bir insanın aynı karakterde kalabilmesi gerçekten çok zordur. Ben hiçbir zaman kendi karakterimi değiştiren bir insan olmadım. Bu değişmeyecek de."

Hayalleri ve Hedefleri

Razgatlıoğlu, 2025 sezonunun biraz zor başlayacağını, fakat bu yıl "1 numara"yı kullanarak hayalini gerçeğe dönüştürmeyi umduğunu ifade etti. "Üzerimizde biraz baskı var. İnşallah '1 numara' ile şampiyonluk nasip olur. Bu gerçekten çok istediğim bir şey," diyen Razgatlıoğlu, üst üste şampiyonluk kazanamadığını ancak sezona iyi başlayarak iyi bitirmeyi umut ettiğini belirtti.

Yeni Motosiklet Avantajı

Yeni sezon kullanacağı motosikletin avantajlarını paylaşan Razgatlıoğlu, "Geçen sezon için tamamen yeni bir motosikletti. Şimdi, bildiğim motosikle başlıyorum. Bu, bizim için büyük bir avantaj," şeklinde konuştu.

MotoGP Hayali

Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme arzusunu şu sözlerle dile getirdi: "MotoGP, herkes gibi benim de istediğim bir şampiyona. Çok önemli anlaşmalar gerekiyor. Ben de oraya gitmek istiyorum. Ne yapacağımızı 5-6 ay içerisinde belirleyeceğiz."

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