Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz Yarışını Kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz Ayağını Kazandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabının ikinci yarışında Toprak Razgatlıoğlu, zaferle ayrıldı. Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, Razgatlıoğlu kariyerinin 60. galibiyetini elde etti.

Tarihe Geçen Başarı

Rokit BMW takımının pilotu olarak yarışan Toprak, Superpole mücadelesinde elde ettiği birincilikle ilk cepten start aldı ve bu avantajı değerlendirerek yarışı kazandı. Böylece, Carl Fogarty ile paylaştığı Superbike tarihinin en fazla yarış kazanan üçüncü sürücüsü unvanını tek başına ele geçirmiş oldu.

Yarışın Detayları

Toprak'tan sonra yarışı Nicolo Bulega ikinci, Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı. Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, Superpole yarışında yaşadığı kaza sonrası ikinci yarışta 13. sırada yer aldı.

Puan Durumu

Bulega, 111 puanla pilotlar klasmanında liderliğini sürdürürken, Toprak Razgatlıoğlu 3'te 3 yaparak 82 puanla ikinciliğe yükseldi.

Can Öncü'nün Talihsizliği

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı), pole pozisyonda başladığı yarışı lider götürürken, bitime 9 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Dünkü yarışta birinci olan Can, tekrar piste dönmeyi başarsa da bir tur sonra pite gelerek mücadeleye veda etti.

Gelecek Yarış

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 3. ayağı, 12-13 Nisan tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek.