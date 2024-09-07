TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Uluslararası Organizasyonları Türkiye'ye Getirmek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın Hedefleri

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın yeniden açılmasıyla birlikte çok sayıda uluslararası organizasyonu ülkemize kazandırmayı planlıyor.

İstanbul Park’ta Heyecan Verici Yarışlar

İstanbul Park'ta düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayağındaki yarışlar sırasında açıklamalarda bulunan Üçlertoprağı, “Pist, yıllardır kapalıydı. Ama şu anda sporseverler ve sporcular için yeniden aktif hale getirildi. Bu gelişme büyük bir coşkuyla karşılandı.” dedi.

Uluslararası Organizasyonlar İçin Hedefler Belirleniyor

Üçlertoprağı, uluslararası organizasyonları Türkiye’ye getirme planlarının, spor turizmi ve ülke tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Civar ülkelerin tesislerini sonradan açmasıyla geride kaldık. Ancak İstanbul Park'ı yeniden canlandırarak bu kayıpları telafi edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Genç Sporcular İçin Fırsatlar Sunulacak

Genç sporcuların bu pistten büyük fayda sağlayacağını belirten Üçlertoprağı, “Bu alanda yapılan antrenmanlarla gençlerimizin gelecekte ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum.” dedi.

Teşekkür Mesajı

Üçlertoprağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine, böyle önemli bir tesisi yeniden hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın açılmasıyla uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın açılmasıyla uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine açıklamada bulundu.