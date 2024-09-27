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TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi Kocaeli'de Final Yarışları ile Taçlanıyor

TOSFED Yıldızını Arıyor projelerinin 2024 finali, 28-29 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:41
TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi Kocaeli'de Final Yarışları ile Taçlanıyor

TOSFED Yıldızını Arıyor Projesinin Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final yarışları, 28-29 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yer alan TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yetenekli Genç Sporcular İçin Fırsat

2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda devam eden bu sosyal sorumluluk projesi, yetenekli genç sporcuları keşfetmeyi amaçlıyor. Bu yıl finalde yarışacak olan 15 aday, elemeler sonucunda belirlenmiş durumda.

Finale Katılacak Sporcular ve Yarış Formatı

Bu yılki elemelerde Petlas, Red Bull ve Apex Racing gibi destekçilerle birlikte toplam 384 aday yarıştı. Finale kalan sporcular arasında 10 erkek ve 5 kadın yer alıyor. Yarışlarda, her sporcu Fiat Egea yarış otomobilleri ile piste çıkacak.

Yarışların Sıralama ve Ödül Kriteri

İlk yarışta en hızlı tur zamanları, ikinci yarışta toplam tur süreleri dikkate alınacak; üçüncü ve son yarış ise pist yarışı formatında gerçekleştirilecektir. Tüm yarışların ardından, kadın ve erkek kategorilerinde en yüksek puanı alan sporcular, 2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Birincisi olarak ilan edilecektir.

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