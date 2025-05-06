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Tosyalı İskenderun, Avrupa Kupası Ön Eleme Turu'nda Şampiyon Oldu

Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, 2026 Avrupa Kupası ön eleme turunu şampiyon tamamlayarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 15:22
Tosyalı İskenderun, Avrupa Kupası Ön Eleme Turu'nda Şampiyon Oldu

Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir başarıya imza atarak 2026 Avrupa Kupası ön eleme turunu şampiyonlukla tamamladı. İtalya'nın Porto Torres kentinde düzenlenen bu prestijli turnuvada, A Grubu'ndaki tüm maçlarını kazanarak büyük bir başarıya ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamayla, Tosyalı İskenderun'un grubundaki ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi HSB Marseille'i 80-66 skorla mağlup ettiğini, ardından ikinci maçta İskoç ekibi Lothian Phoenix karşısında 80-41 galibiyet elde ettiğini belirtildi. Üçüncü maçında İsviçre temsilcisi Rolling Rebels RCSG'yi 85-54 ve son olarak ev sahibi Asinara Abile'yi 77-31 yenerek gruptaki başarısını sürdürdü.

Bu üst üste gelen galibiyetler sonucunda, Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, ön eleme maçlarını kazanarak gelecek sezon Avrupa'da bir üst ligde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Turnuvada, asist kategorisi'nde zirvede bulunan ve en fazla üçlük isabeti bulan kaptan Özgür Gürbulak, grubun en iyi 5'ine seçildi. Takımın diğer önemli oyuncusu Murathan Atik ise en fazla sayı atan ve ribaunt alan sporcu unvanına sahip oldu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yapılan başarıyla ilgili olarak, "Sosyal sorumluluk anlayışımızın en önemli parçalarından biri spora ve sporcularımıza destek olmaktır. Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü'nün Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Engelli bireylerin spora kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz," dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, 2026 Avrupa Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ön eleme turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü...

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü, 2026 Avrupa Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ön eleme turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

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