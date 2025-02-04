DOLAR
35,95 0,07%
EURO
37,18 -0,31%
ALTIN
3.268,59 -0,4%
BITCOIN
3.574.973,48 1,82%

Tottenham'da Radu Dragusin'den Şok Kayıp: Sezon Sonu Mümkün Olmayabilir

Radu Dragusin, Tottenham'da ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle sezonu kapatabilir. Ameliyat süreci başlıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:03
Tottenham'da Radu Dragusin'den Şok Kayıp: Sezon Sonu Mümkün Olmayabilir

Radu Dragusin İle İlgili Kötü Haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, defans oyuncusu Radu Dragusin hakkında üzücü bir açıklama yaptı. 23 yaşındaki Rumen stoperin sağ dizindeki ön çapraz bağlarındaki yaralanma nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirildi.

Ameliyat Kararı Alındı

Tottenham kulübü, Radu Dragusin'in yaralanmasının ciddi olduğunu ve ameliyat olacağını doğrulayarak taraftarlarını bilgilendirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." ifadesine yer verildi.

Maçta Sakatlandı

Geçtiğimiz hafta, Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dragusin'in sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı öngörülüyor. İngiliz basını, bu sürecin sezon tamamlanmadan önce iyileşmeyi zorlaştıracağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda Maçı Biletleri Tükendi
2
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Trabzonspor, İskenderunspor Maçına Hazır: Son Çalışma Tamamlandı
4
Net Global Sivasspor, Kocaelispor'u 2-0 ile Geçti
5
Samsunspor, Hatayspor Karşılaşması İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
Boluspor, Galatasaray Maçına Hazırlığını Sürdürüyor
7
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!