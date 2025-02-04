Tottenham'da Radu Dragusin'den Şok Kayıp: Sezon Sonu Mümkün Olmayabilir

Radu Dragusin İle İlgili Kötü Haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, defans oyuncusu Radu Dragusin hakkında üzücü bir açıklama yaptı. 23 yaşındaki Rumen stoperin sağ dizindeki ön çapraz bağlarındaki yaralanma nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirildi.

Ameliyat Kararı Alındı

Tottenham kulübü, Radu Dragusin'in yaralanmasının ciddi olduğunu ve ameliyat olacağını doğrulayarak taraftarlarını bilgilendirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." ifadesine yer verildi.

Maçta Sakatlandı

Geçtiğimiz hafta, Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dragusin'in sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı öngörülüyor. İngiliz basını, bu sürecin sezon tamamlanmadan önce iyileşmeyi zorlaştıracağını belirtti.