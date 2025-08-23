DOLAR
Tottenham, Manchester City'yi 2-0 Deplasmanda Mağlup Etti

Tottenham, Premier Lig'de Manchester City'yi 35' Brennan Johnson ve 45' Joao Palhinha golleriyle 2-0 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:57
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, deplasmanda Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Maçın kilit anları

Başkent temsilcisi, 35. dakikada Brennan Johnson ve 45. dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle rakibini 2-0 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

Geçen sezonu küme düşme hattının üstünde 17. sırada tamamlayan Tottenham, yeni teknik direktörü Thomas Frank ile yeni sezona kayıpsız ve gol yemeden güçlü bir başlangıç yaptı.

Manchester City cephesinde öne çıkanlar

Pep Guardiola, kalede James Trafford'a şans verirken; Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Brezilyalı file bekçisi Ederson yedek kulübesinde bekledi.

22 yaşındaki Trafford, takımının yediği ikinci goldeki hata ve Muhammed Kudus'a ceza alanı dışında yaptığı müdahaleyle eleştirilerin odağı oldu.

İlkay Gündoğan ile Manuel Akanji, Manchester ekibinin 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

