Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı Kazandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şampiyonluk Sevinci Yaşıyor

Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda 21 Nisan Pazartesi günü start aldı ve 8 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Final gününde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversiteliler ile karşı karşıya gelerek, müthiş bir maç sonunda rakibini 35-31 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Üst Üste İkinci Şampiyonluk

Son 3 sezonda final vizesi almayı başaran Trabzon temsilcisi, üst üste 2. kez Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor. Bu zafer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hentboldaki başarısını pekiştirdi.

Dereceye Giren Takımlar Belli Oldu

Turnuvanın üçüncülüğünü elde eden Beşiktaş, Nilüfer Belediyesi'ni 40-31'lik skorla geçerek podyumdaki yerini aldı. Final maçının ardından, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu

Şampiyonanın en değerli oyuncusu unvanı, İstanbul Teknik Üniversiteliler'in kalecisi Muhammed Özgün'e verildi. Bu ödül, onun maç boyunca gösterdiği üstün performansın bir göstergesi oldu.

Final Sıralaması

Hentbol 2024-2025 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Trabzon Büyükşehir Belediyesi

2. İstanbul Teknik Üniversiteliler

3. Beşiktaş

4. Nilüfer Belediyesi

5. Spor Toto

6. Güneysu Spor

7. Beykoz Belediyesi

8. Sivas GSK

Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı, final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler'i mağlup eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi kazandı.

Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı, final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler'i mağlup eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi kazandı.