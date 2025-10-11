Trabzon Büyükşehir Belediyespor Hentbol: Altyapıdan 14 Milli, Avrupa Hedefi

Trabzon Büyükşehir Belediyespor altyapıdan besleniyor

ENES SANSAR - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzon Büyükşehir Belediyespor, büyük ölçüde kendi altyapısından yetişen oyuncularla lige devam ediyor ve milli takımlara önemli katkı sağlıyor.

Altyapıdan milli takımlara

Kulüp, Süper Lig'in yanı sıra yıldızlar ve gençler kategorilerindeki takımlarıyla 1. Lig'de de yer alıyor. Yaklaşık 100 kişilik bir sporcu havuzuna sahip olan kulüpten bu sezon 14 oyuncu çeşitli yaş kategorilerinde milli takımlara seçildi.

U18 Milli Takımı ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor başantrenörü Selim Karaağaçlı, takımın Süper Lig'de 19 yaş ortalamasıyla en genç ekip olduğunu vurguladı. Karaağaçlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentte güçlü bir hentbol iklimi oluştuğunu belirtti ve altyapılarda son 5 yılda çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları yaşandığını aktardı.

Karaağaçlı, geçen yıl yıldızlarda Türkiye ikincisi, gençlerde ise Türkiye şampiyonu olduklarını söyleyerek, "Bütün kategorilerde Türkiye finallerine gidiyoruz. Süper Lig'de de kendi öz kaynaklarımızla geçen yıl sezonu 5. bitirdik" dedi.

Teknik direktör, skorlardan bağımsız olarak gençleri hentbola kazandırmayı önceliklendirdiklerini, neredeyse hiç transfer yapmadıklarını ve sporcuların büyük çoğunluğunu temel eğitimden itibaren kendilerinin yetiştirdiğini ifade etti.

Hedefler ve uluslararası vizyon

Karaağaçlı, takımda 20 kişilik A takımı bulunduğunu, iki sporcunun üniversite eğitimleri nedeniyle Trabzon'da olduklarını belirtti. Hedeflerinin sporcuları İskandinav ülkeleri, Almanya ve İspanya gibi üst düzey liglerde ülkeyi temsil edecek seviyeye getirmek olduğunu söyledi. Bu amaçla yabancı dil eğitimini teşvik ettiklerini ve bireysel antrenör desteğiyle oyuncuların performansını artırmayı planladıklarını aktardı.

Altyapıdan çıkan oyuncu sayıları da dikkat çekiyor: U20'de 4 oyuncu, U18'de 4 oyuncu, daha önce 2 oyuncu A Milli Takım kampına davet edilmiş, U16'da ise 6 oyuncu yer alıyor. Karaağaçlı, "Ortalama her yıl 14 sporcumuzu milli takım havuzuna sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Avrupa bileti hedefi

Bu sezon lige istenen başlangıcı yapamadıklarını kabul eden Karaağaçlı, geçen yıl kıl payıkaçırdıkları Avrupa biletini bu yıl almak istediklerini belirtti. "Amacımız oyuncuları sadece öz kaynaklarımızla Avrupa arenasında izleyebilmek" diyerek daha çok çalışacaklarını vurguladı.

Oyuncu görüşü

Takımın 19 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Emre Topsakal, takım içindeki uyumun çok iyi olduğunu ve birçok oyuncunun altyapıdan yetiştiğini söyledi. Topsakal, "Hedefimiz bu sene Avrupa'ya gitmek. U16'dan beri milli takımdayım. U18, U20 ve bir defa da A Milli Takım'da yer aldım. Hedefim Avrupa kulüplerine gitmek ve A Milli Takım'da yer almak" ifadelerini kullandı.

