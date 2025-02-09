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Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 Mağlup Etti

Trabzon, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık'ı 37-33 yenerek 6. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:54
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 Mağlup Etti

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'dan Kritik Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 37-33 skorla mağlup etti.

İlk Yarıda Trabzon Üstünlüğü

Müsabakanın ilk yarısı 21-17 ev sahibi Trabzon'un üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda gösterilen performans, Trabzon taraftarının yüzünü güldürdü.

Çekişmeli İkinci Yarının Ardından Galibiyet

İkinci yarıda çekişmeli geçen mücadelede, her iki takım da varını yoğunu ortaya koydu. Ancak Trabzon Büyükşehir Belediyespor, son dakikalarda attığı sayılarla salondan 37-33 galip ayrılarak ligdeki 6. galibiyetini elde etti.

Bu sonuç, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki konumunu güçlendirdi ve şampiyonluk hedefleri açısından önemli bir adım oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile Beşirli Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alihan Birinci (61) rakipleriyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık...

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ile Beşirli Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alihan Birinci (61) rakipleriyle mücadele etti.

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