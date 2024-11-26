Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın Kazananı İran Oldu

Trabzon'da Paten Futbolu Dünya Kupası Sonuçlandı

21-26 Kasım tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, final karşılaşmasıyla son buldu. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki heyecan dolu finalde, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Üçüncülük Makasında Belarus'un Başarısı

Türkiye, çeyrek finalde bir başka ekip Belarus tarafından 1-0'lık skorla elendi. Belarus, ardından oynadığı üçüncülük maçında Pakistan'ı 4-2'lik skorla mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Paten Gösterileri ve Övgüler

Final ve üçüncülük maçları arasında Suudi Arabistan Milli Takımı sporcularının sergilediği paten gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, turnuvanın kalitesinin üst seviyede olduğunu belirterek, "Bu büyük etkinlikte Türkiye ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. 24 ülkenin federasyonları burada yarıştı ve her birinden mükemmel geri dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Genç'in Açıklamaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan organizasyondan ötürü mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Genç, şampiyon İran takımını ve diğer takımları tebrik ederek, paten futbolunun yeniden ivme kazandığını vurguladı.

Gençler Kategorisinde Zafer

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen gençler paten futbolu dünya kupasında, Türkiye Genç Milli Takımı, Mısır'ı 5-1 yenerek turnuvanın ilk şampiyonu unvanını kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise organizasyonun coşkuyla geçtiğini ve Türk misafirperverliğini en iyi şekilde sunduklarını ifade etti.

Turnuvanın sonunda dereceye giren milli takımlara kupa takdimi yapılarak organizasyon sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzon'da 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, İran-Birleşik Arap Emirlikleri final müsabakasıyla tamamlandı. Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final müsabakasında İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın sonucunda 2-1'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Trabzon'da 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, İran-Birleşik Arap Emirlikleri final müsabakasıyla tamamlandı. Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final müsabakasında İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın sonucunda 2-1'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.