Trabzon'da Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Üniversite Öğrencileri Dostluk Maçı Yaptı

Trabzon'da Dostluk Maçı Heyecanı

Trabzon Üniversitesi öğrencileri ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı arasında dostluk maçı gerçekleştirildi. Bu anlamlı karşılaşma, Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi ve Trabzon Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.

Beraberlik ile Sona Erdi

Maç, büyük bir heyecanla geçti ve 25-25'lik beraberlik ile sonuçlandı. Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Raziye Erdem, yaşanan bu keyifli anların önemine değinerek, "Dostluk maçı düzenleyerek özel gereksinimli bireylerin başarılarını göstermek istedik. Sonuç gerçekten harika, hem eğlenceli vakit geçirdik hem de dünya ikincisi olan bu özel çocukların başarısını gözlemledik," dedi.

Antrenörden Teşekkürü

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan ise organizasyonun hoş geçtiğini belirtti. Ercan, "Üniversite öğrencilerinin takımımıza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Bu, çocuklar için de harika bir deneyim oldu. Trabzon Üniversitesi'ne ve Federasyon İl Temsilciliğimize teşekkür ederim," diyerek duygularını paylaştı.

Maç sonunda Dr. Raziye Erdem, tüm sporculara Teşekkür Belgesi takdim etti. Bu organizasyon, engellilere yönelik etkinliklerin toplumda daha fazla yer alması adına güzel bir örnek teşkil etti.

Trabzon Üniversitesi öğrencileri ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı arasında dostluk maçı düzenlendi. Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesince Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen maç, Trabzon Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.

Trabzon Üniversitesi öğrencileri ile Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı arasında dostluk maçı düzenlendi. Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesince Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen maç, Trabzon Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.