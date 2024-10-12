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Trabzon'da Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Başladı

Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası, Trabzon'da 54 sporcunun katılımıyla düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:16
Trabzon'da Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Başladı

Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Trabzon'da Heyecanla Başladı

Türkiye Briç Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası, Trabzon'un Beşirli Spor Kompleksi'nde başladı. Açılış törenine katılan Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Esat Murat Molva, başkanlık görevi sürecinde ilk etkinliklerini Trabzon'da gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Briç Sporu için Yeni Hedefler

Molva, Trabzon'un spora verdiği önemi vurgulayarak, bu önemli etkinliğe 27 takımdan oluşan 54 sporcu katıldığını belirtti. Kulüp başkanı, gençleri briç oyununa entegre etmeyi ve bu sporu dijital platformlara taşımayı amaçladıklarını ifade etti:

"Hedefimiz gençlerimizi briç oyununa dahil etmek. Oyunlarımızı bilgisayar ve tablet ortamına taşımak, potansiyel bir Türkiye şampiyonası düzenlemek en önemli projelerimizden biri."

Geleceğe Dönük Beklentiler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon'da bir başka önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti:

"Karadeniz İkili Briç Türkiye Şampiyonası iki gün sürecek. Bu yetenekli sporcular için önemli bir organizasyon ve inşallah bu tür etkinlikler artarak devam edecek."

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da...

Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen "Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası" Trabzon'da başladı.

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