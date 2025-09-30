Trabzon Ortahisar'da Sağanak: Yollarda Su Birikintileri Trafiği Aksattı

Trabzon Ortahisar'da etkili sağanak yollarda su birikintilerine yol açtı; Değirmendere'de trafik aksadı, Karayolları ve belediye ekipleri ile polisler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:48
Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda biriken sular, trafikte aksamaya ve ulaşımda gecikmelere yol açtı.

Sokakta yağışa yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları çevredeki iş yerlerine sığındı.

Değirmendere mevkisinde su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri, su birikintilerinin bulunduğu yollarda çalışma yürütürken, polisler de kavşaklarda trafiğin aksamaması için önlem aldı.

