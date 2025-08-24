DOLAR
Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor — Trendyol Süper Lig 3. Hafta

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi. Uğurcan Çakır maç boyunca kritik kurtarışlar yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 21:08
Trabzonspor sahasında galip geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.

56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.

76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma boyunca Uğurcan Çakır'ın yaptığı önemli kurtarışlar ve savunma organizasyonu öne çıktı. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

