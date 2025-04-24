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Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Salzburg Maçına Hazır

Trabzonspor'un 19 yaş altı futbol takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:24
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Salzburg Maçına Hazır

Trabzonspor 19 Yaş Altı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Kilitlendi

Trabzonspor 19 yaş altı futbol takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile karşılaşacak. Bordo-mavili futbolcular, Colovray Spor Merkezi'nde teknik direktör Eyüp Saka yönetiminde son antrenmanlarını tamamlayarak maç hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından yapılan pas çalışmalarıyla başladı; ardından tüm takımın katıldığı top kapma çalışması ve penaltı vuruşlarıyla sona erdi. Antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eyüp Saka, Salzburg maçının zorlu geçeceği konusunda uyarıda bulundu.

Teknik Direktör Saka'dan Iddialı Açıklamalar

Saka, maçın tempo ve mücadele açısından yüksek geçeceğini belirterek, "Saha içerisinde kendi oyunumuza odaklanarak, rakibe karşı nasıl bir strateji izleyebileceğimizi planlayacağız. Yine ilkleri başarmak ve finale çıkmak istiyoruz." dedi.

Eyüp Saka ayrıca, "Her rakibe çok saygı duyuyoruz. Hiçbir rakip, diğerinden daha az değerli değil. Umarım Trabzonspor ile Barcelona arasında bir final izleriz." şeklinde konuştu.

Kadroda Profesyonel Sözleşme İmzası

Kadrodaki 13 oyuncunun profesyonel sözleşme imzalaması konusuna da değinen Saka, bu imzanın oyuncular için bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, onların kariyerleri için önemli kapılar açacağını ifade etti.

Arda Öztürk: "Finallere Odaklandık"

Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Arda Öztürk ise Salzburg karşısında kazanarak finale kalmayı hedeflediklerini belirtti. "Çok güçlü bir rakibe karşı galip gelmek için mücadele edeceğiz," diyen Arda, turnuvadaki diğer takımların geçmişte şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, "Bordo-mavi takımlar arasında final oynamak çok özel olacak. İnşallah kupayı ülkemize getiririz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, kişisel hedefleri hakkında ise, "Trabzonspor A takımına çıkıp, orada kalıcı olmak ve sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile yapacağı yarı...

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile yapacağı yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Erol Can Çolak (sağda) da yer aldı.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile yapacağı yarı...

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Salzburg ile yapacağı yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Erol Can Çolak (sağda) da yer aldı.

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