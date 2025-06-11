Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'ndan Önemli Ziyaret

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk elde eden ve UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikincisi olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Genç'ten Genç Sporlara Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz ile birlikte yapılan ziyarette, sporculara cep telefonları hediye etti. Genç, takımın başarısına vurgu yaparak, "Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımız bu yılki gururumuz oldu. Gençlerimiz adeta Türk futboluna mesaj verdi." dedi.

Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Başkan Genç, Trabzon'un tarih boyunca sporun ve sporcuların merkezi olduğunu belirterek, "Bu başarılar, gençlerimizin ne kadar yetenekli ve azimli olduklarının en güzel göstergesidir. Bizler de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Daha önce söz verdiğimiz cep telefonlarını takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Trabzon'un adını hem ulusal hem de uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Fotoğraf Çekimi ve Ziyaretin Sonuçları

Şampiyonluk kupasıyla birlikte duygusal bir fotoğraf çekiminin ardından, bu anlamlı ziyaret sona erdi.

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk elde eden, UEFA Gençlik Ligi'nde de Avrupa ikincisi olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.