Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Hedefini Yükseltiyor

Trabzonspor'un Genç Yetenekleri UEFA Gençlik Ligi'nde Gösteri Peşinde

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde üst turlara yükselme umuduyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Eyüp Saka, Juventus ile oynayacakları son 32 turu maçında hedeflerinin rakiplerini eleyerek turnuvaya devam etmek olduğunu ifade etti.

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı kategorisinde şu an lider konumda bulunan Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde de kayıpsız ilerlemek istiyor. Bordo-mavililer, haftasonu Galatasaray ile yapacakları önemli karşılaşmanın yanı sıra, 12 Şubat'ta İtalya temsilcisi Juventus ile gerçekleştirecekleri maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Tek Maçta Zorlu Mücadele

Trabzonspor, Juventus karşısında tek maçta üstünlük sağlamaya çalışacak ve adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör Eyüp Saka, oyuncularının gösterdiği başarılı performans ve tepkilerden memnun kaldığını belirtti. Saka, "Geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra bu sezona da iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Üst Turlarda Hedef Büyütme

Saka, UEFA Gençlik Ligi'nde üst turlara çıkabileceklerine inandıklarını vurgulayarak, "Gönlüm güzel şeyler istiyor, çabalarımız sonunda meyvesini verebilir. İlk 8'de de olabileceğimizi düşünüyorum, neden 4'lü finale gidemeyelim?" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların Potansiyeli ve Gelişimi

Takımın temel amacının oyuncuların gelişimini sağlamak ve Trabzonspor'a kaliteli sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Eyüp Saka, "Asıl hedefimiz gençlerimize katkıda bulunmak ve Türk futboluna iyi oyuncular kazandırmaktır. Eğitim sürecimizde pozisyonumuzu koruyarak yolumuza devam etmekte kararlıyız" dedi.

Trabzonspor, önceki sezon 19 Yaş Altı Elit Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak başarılı bir sezon geçirmiş, UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştır. Karadağ'ın Buducnost takımına karşı kazandıkları maçların ardından, Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşerek son 32 turuna yükselmeyi başarmışlardır.

Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımı, Juventus karşısında elde edeceği başarıyla birlikte, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı da hedefliyor.

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı kategorisinde 23 hafta sonunda bir maç eksikle lider olan Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı kategorisinde 23 hafta sonunda bir maç eksikle lider olan Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.