Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımından Şehir Turu ve Övgüler

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'ndan Şehir Turu

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, zaferlerinin ardından şehir turu düzenledi. Bordo-mavili futbolcular, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait üstü açık otobüsle Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket ederek, Değirmendere, Yavuz Selim Bulvarı, Beşirli ve Pazarkapı'yı gezdi.

Taraftarla Buluşma

Etkinlik sırasında Kahramanmaraş Caddesi'nde taraftarla bir araya gelen kafile, coşkulu sloganlar ve meşalelerle karşılandı. Gezi sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir restoranda düzenlenen programda bir araya geldiler. Bakan Uraloğlu, 19 Yaş Altı Takımı'nın başarıları için övgüde bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan Destek Mesajı

Uraloğlu, "Trabzonumuzu ve ülkemizi orada tanıttınız. Sizi yetiştiren hocalarınızdan, bu imkanı veren kulübümüzden, en kıymetlisi ailelerinizden Allah razı olsun" dedi. Ayrıca takım ruhunun önemine de vurgu yaparak, "Belki kupayı kazanmadınız ama gönüllerimizin şampiyonu oldunuz" şeklinde konuştu. Bakan, başarılarının devamını dileyerek tüm takım üyelerine teşekkür etti.

Başkan Genç ve Asbaşkan Kafkas'tan Destek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, oyuncuların sergilediği azmi takdir ederek, "Bu gururu bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise, "Bu sadece bir başlangıç. Siz kaybetmediniz, öğrendiniz" ifadelerini kullanarak, genç futbolculara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Prim Desteği

Ayrıca Trabzonspor, eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın 19 yaş altı takımına 9 milyon lira prim ödemesi yaptığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun genç yeteneklerine olan inancı ve kulübümüze duyduğu aidiyetle her zaman yanımızda olan Sayın Aydın’a teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Programda, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman ve Trabzonsporlu yöneticiler de yer aldı.

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, şehir turu yaptı. Kahramanmaraş Caddesi'nde taraftarlarla buluşan kafile, slogan ve meşaleler eşliğinde karşılandı.

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, şehir turu yaptı. Kahramanmaraş Caddesi'nde taraftarlarla buluşan kafile, slogan ve meşaleler eşliğinde karşılandı.