Trabzonspor 2-0 Vanspor FK | Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor FK'yı 2-0 yenerek grup aşamasına yükseldi. Goller Sikan ve Muhammet Ensar'ın k.k.'sı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 23:14
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu maçında Trabzonspor sahasında Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai’nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.

59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan'ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.

64. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu Sikan kafayla ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo'nun vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

84. dakikada Olaigbe’nin sol taraftan kullandığı korner atışını direkt kaleye gönderdi. Yerden seken top çizgi üzerindeki Muhammet Ensar Çavuşoğlu'na çarpıp ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Okay Yokuşlu dk. 75), Batagov, Arif Boşluk (Pina dk. 65), Oulai, Bouchouari (Muçi dk. 75), Cihan Çanak (Zubkov dk. 65), Ozan Tufan, Olaigbe, Sikan (Onuachu dk. 87)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onualp Çakıroğlu, Folcarelli, Yakuphan Sarıalioğlu, Esat Yiğit Alkurt

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Batuhan Kör dk. 72), Regis (Medeni Bingöl dk. 83), Embolo, Vlachomitros (Aliou Traore dk.64)

Yedekler: Bathan Gebecioğlu, Hasan Bilal, Güvenç Usta, Soran Tümen

Teknik Direktör: Hakun Kutlu

Goller: Sikan (dk. 64), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (dk. 84 k.k.) (Trabzonspor)

Sarı kart: Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

