Trabzonspor 2-0 Yüksekovaspor — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ikinci haftasında Trabzonspor, Kadir Özcan Tesisleri'nde Yüksekovaspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 17:15
Maç Özeti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maç, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynandı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen bordo-mavililer, 50. dakikada Diana Lucas Msewa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, farkı artırmayı başardı ve 57. dakikada Kaltrina Biqkaj'ın golüyle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

