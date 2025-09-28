Trabzonspor 2-0 Yüksekovaspor — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Maç Özeti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maç, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynandı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen bordo-mavililer, 50. dakikada Diana Lucas Msewa'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, farkı artırmayı başardı ve 57. dakikada Kaltrina Biqkaj'ın golüyle skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.