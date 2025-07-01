Trabzonspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklarını Tam Gaz Sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlamış durumda.

İlk Antrenman Basına Kapalı Gerçekleştirildi

Karadeniz ekip, sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenmanını basına kapalı bir şekilde yaptı. Açıklamalara göre, oyuncuların bu antrenmanda kondisyon salonunda kuvvet çalıştırdığı belirtiliyor.

Bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri antrenmanla hazırlık süreçlerine hız kesmeden devam edecek.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke, yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke, yönetiminde sürdürdü.