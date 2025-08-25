Trabzonspor, 31 Ağustos Pazar Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

DOLAR
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinde 31 Ağustos Pazar sahasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:08
Antrenman detayları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sürdürdü. Çalışma, takımın maç temposuna hazırlık amacıyla planlandı.

Takım, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına 27 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Christ Oulai antrenmanda yer aldı.

