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Trabzonspor'a Eski Asbaşkanlardan Destek Ziyareti

Trabzonspor'un antrenmanını eski kurul üyeleri ve asbaşkanlar ziyaret ederek takıma destek verdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:08
Trabzonspor'a Eski Asbaşkanlardan Destek Ziyareti

Trabzonspor'a Eski Asbaşkanlardan Destek Ziyareti

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulüp kurullarının yanı sıra eski asbaşkanlar, bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ören ile birlikte gelen Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile diğer kurul üyeleri, eski asbaşkanlar Hayrettin Hacısalihoğlu, Haşim Saitoğlu ve İskender Önal, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanı izledi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya gelen heyet, takıma başarı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneş, kurullar ve eski asbaşkanların desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar...

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar, bordo-mavili takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret etti. Teknik direktör Şenol Güneş (sol 4) ve futbolcularla bir araya gelen heyet, takıma başarı diledi.

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar...

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurullar ve eski asbaşkanlar, bordo-mavili takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanını ziyaret etti. Teknik direktör Şenol Güneş (sol 4) ve futbolcularla bir araya gelen heyet, takıma başarı diledi.

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