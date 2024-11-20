Trabzonspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ile başladıkları seansa sürat çalışmalarıyla devam ettiler.

Antrenman Detayları

Antrenmanın bir sonraki aşamasında, dar alanda oyun ile devam eden takım, son bölümde ise 3'e 3 anaerobik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. Bu yoğun hazırlık dönemi, Trabzonspor'un sahasında oynayacağı önemli karşılaşmaya hazır olmasının altını çiziyor.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Teknik Direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü.