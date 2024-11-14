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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 25 Kasım'da Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:54
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli karşılaşma öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Çalışmalar

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam antrenmanına geçti. Antrenmanda oyuncular önce dinamik ısınma yaptı, ardından 5'e 3 ve 6'ya 3 çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, dar alanda oyun çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla son buldu.

Gelecek İdman

Bordo-mavili ekip, yarın yapacakları çift antrenman ile Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Takımın hedefi, ligdeki bu kritik müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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