Trabzonspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor'dan Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda rondo çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Alanya'ya gidecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı.