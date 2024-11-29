Trabzonspor Antalya'ya Uçtu: Corendon Alanyaspor Maçı İçin Hazır!

Trabzonspor Antalya Uçuşunu Gerçekleştirdi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı kritik maç için Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı.
Trabzonspor Kafilesi Özel Uçakla Seferde
Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
- Uğurcan Çakır
- Muhammet Taha Tepe
- Onuralp Çevikkan
- Pedro Malheiro
- Arif Boşluk
- Hüseyin Türkmen
- Serdar Saatçı
- Arseniy Batagov
- Ali Şahin Yılmaz
- Eren Elmalı
- John David Lundstram
- Ozan Tufan
- Salih Malkoçoğlu
- Batista Mendy
- Umut Güneş
- Edin Visca
- Cihan Çanak
- Muhammed Cham
- Denis Draguş
- Simon Banza
- Enis Destan
- Poyraz Efe Yıldırım
Bu önemli karşılaşma öncesinde tüm takım, galibiyet hedefiyle Antalya'ya ulaşmış durumda.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.