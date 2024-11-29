Trabzonspor Antalya'ya Uçtu: Corendon Alanyaspor Maçı İçin Hazır!

Trabzonspor Antalya Uçuşunu Gerçekleştirdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı kritik maç için Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı.

Trabzonspor Kafilesi Özel Uçakla Seferde

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır

Muhammet Taha Tepe

Onuralp Çevikkan

Pedro Malheiro

Arif Boşluk

Hüseyin Türkmen

Serdar Saatçı

Arseniy Batagov

Ali Şahin Yılmaz

Eren Elmalı

John David Lundstram

Ozan Tufan

Salih Malkoçoğlu

Batista Mendy

Umut Güneş

Edin Visca

Cihan Çanak

Muhammed Cham

Denis Draguş

Simon Banza

Enis Destan

Poyraz Efe Yıldırım

Bu önemli karşılaşma öncesinde tüm takım, galibiyet hedefiyle Antalya'ya ulaşmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.