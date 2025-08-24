Trabzonspor-Antalyaspor Maç Notları | Tek Değişiklik ve Kadro Gelişmeleri

Trabzonspor - Antalyaspor: Maç Notları
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Kadro ve teknik direktör kararı
Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı yedek kulübesine çekerken, yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna giren Zubkov'u 11'de tercih etti.
Trabzonspor'un yeni transferi Christ Oulai'nin eski kulübü Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası bulunuyor. Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı. Cihan Çanak da sakatlığının ardından tam hazır hale gelmediği için kadroya dahil edilmedi.
Tribünler ve maç atmosferi
Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor karşılaşmasına taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi; Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar görüldü. Öte yandan az sayıda Antalyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Antalyaspor kadrosunda öne çıkan isimler
Hesap.com Antalyaspor'da eski Trabzonsporlu oyunculardan Abdülkadir Ömür ilk 11'de sahaya başlarken, Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer aldı.