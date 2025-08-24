DOLAR
Trabzonspor-Antalyaspor Maç Notları | Tek Değişiklik ve Kadro Gelişmeleri

Trabzonspor, Antalyaspor karşılaşmasına geçen haftaki 11'ine göre tek değişiklikle çıktı; Visca yedek, Zubkov başladı; Oulai cezası, Nwakaeme sakat.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:06
Trabzonspor-Antalyaspor Maç Notları | Tek Değişiklik ve Kadro Gelişmeleri

Trabzonspor - Antalyaspor: Maç Notları

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Kadro ve teknik direktör kararı

Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı yedek kulübesine çekerken, yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna giren Zubkov'u 11'de tercih etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Oulai'nin eski kulübü Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası bulunuyor. Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı. Cihan Çanak da sakatlığının ardından tam hazır hale gelmediği için kadroya dahil edilmedi.

Tribünler ve maç atmosferi

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor karşılaşmasına taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi; Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar görüldü. Öte yandan az sayıda Antalyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Antalyaspor kadrosunda öne çıkan isimler

Hesap.com Antalyaspor'da eski Trabzonsporlu oyunculardan Abdülkadir Ömür ilk 11'de sahaya başlarken, Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer aldı.

