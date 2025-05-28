Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Antalyaspor İçin Hızla Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hazırlıkları, bordo-mavili takım tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yaparak karşılaşmaya hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, bu kritik maçın hazırlıklarını yarın tamamlayarak sahaya çıkacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Muhammed Cham da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 30 Mayıs Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Muhammed Cham da katıldı.