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Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Antalyaspor karşılaşması için hazırlıkları hızlandırdı. Takım antrenmanlarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 20:00
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk olarak rondo ve dar alanda oyun çalışmaları ile ısınan futbolcular, ardından zorlu bir çift kale maç yaptı. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

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