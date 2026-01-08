Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın Annesi Işıl Kafkas Uğurlandı

Cenaze töreni İskenderpaşa Camisi'nde yapıldı

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın hayatını kaybeden annesi Işıl Kafkas, bugün ikindi namazına müteakiben düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde kılındı. Tören öncesinde Zeyyat Kafkas taziyeleri kabul etti; kılınan cenaze namazının ardından merhume Işıl Kafkas toprağa verildi.

Törene katılanlar

Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve oyuncusu Hüseyin Çimşir, Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor eski yöneticiler, Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri ile spor ve siyaset camiasının önde gelen isimleri katıldı.

